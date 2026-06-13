Депутат Нилов предложил ввести персональный полис ОСАГО на водителя

Водителям следует предоставить возможность оформлять персональный полис ОСАГО, с которым гражданин сможет садиться за руль любой машины. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

Как отметил парламентарий, нужно сохранить возможность, когда полис ОСАГО привязывают к определенному транспортному средству. Это выгодно, если в семье одно авто и несколько водителей.

«Но может быть другая ситуация: например, когда в семье есть один автомобиль и мотоцикл, которым управляет один и тот же водитель. Это одна и та же его ответственность», - подчеркнул Нилов.

В подобных случаях следует разрешить привязывать полис к конкретному водителю, тогда обладатель документа будет иметь право управлять любым транспортом соответствующей категории.

Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил НСН, что больше половины российских водителей ездят без полисов ОСАГО, в ряде регионов страховой полис не оформляют и считают бесполезным документом.

