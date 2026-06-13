Над территорией России сбили 177 украинских БПЛА
Более 170 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали за прошедшую ночь над регионами России. Об этом рассказали в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 177 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отметили в ведомстве.
Дроны ликвидировали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской областях, а также над Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тверской областями. Кроме того, БПЛА сбили в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму, над Азовским и Черным морями.
Ранее стало известно, что один человек погиб, трое пострадали при атаке БПЛА в Темрюкском районе Кубани.
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