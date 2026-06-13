В МВД рассказали, что дропперство стало постепенно исчезать как вид преступления
Дропперство - участие в мошеннической схеме по выводу средств с банковских карт - постепенно исчезает как вид преступления. Об этом рассказал ТАСС глава пресс-службы столичного управления МВД Владимир Васенин.
По его словам, люди «стали понимать, что за это есть ответственность - это ключевой инструмент». Однако говорить, что на сегодняшний день дропперство отсутствует, пока не приходится. В то же время Васенин указал, что все меньше людей откликаются на предложения заработков в интернете, когда понимают, о чем идет речь.
«Да мы прекрасно понимаем, что эти формы сейчас будут в некоторой степени меняться, возможно, будет затронута сторона коммерческих организаций, когда с одной фирмы можно получить несколько счетов», - отметил он.
По словам Васенина, в этом отношении ведется «плотная и постоянная» работа.
Ранее замглавы МВД Андрей Храпов рассказал, что с 2025 года в России возбудили более двух тысяч уголовных дел против дропперов.
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