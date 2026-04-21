Вечное и сиюминутное: Как родился спектакль по биографии вокалиста «Ундервуда»
Режиссер Евгения Тодорова заявила НСН, что спектакль «46 минут» - это инсценировка о пути художника во всех смыслах.
Спектакль «46 минут» родился из четырех очерков сооснователя и участника группы «Ундервуд» Максима Кучеренко, которые наиболее отражали его личность. Об этом в пресс-центре НСН рассказала режиссер спектакля «46 минут» Евгения Тодорова.
«Я взяла четыре самых автобиографичных очерка Максима Кучеренко. Мне как большой поклоннице группы «Ундервуд» было интересно изучить личность исполнителя с другой стороны. Когда я погрузилась в эти тексты, я поняла, что это – классика на стыке драматургии о вечном и сиюминутном взгляде. Мне было интересно перевести это все на язык театра. Получилась такая инсценировка, которая посвящена прежде всего художнику, артисту и его пути», - рассказала она.
Премьера рок-н-ролл драмы «46 минут» по книге Максима Кучеренко состоится 1 июня в Театре на Трубной. Это первый драматический опыт музыканта, который позволил создать настоящий театр воспоминаний из его прозы, поэзии, музыки и рисунков.
