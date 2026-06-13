Россиянам рассказали, как защитить персональные данные в интернете

Закрыть профили в социальных сетях и не афишировать геометки следует россиянам, чтобы защитить свои персональные данные в интернете. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ведомстве рекомендовали закрыть страницы в соцсетях от посторонних, удалить фотографии документов из публичного пространства, не публиковать изображения с метками, позволяющими вычислить домашний адрес либо привычные маршруты.

Кроме того, в МВД призвали использовать настройки приватности и применять двухфакторную аутентификацию во всех мессенджерах.

Ранее эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Евгения Веселова предупредила, что документы с персональными данными нельзя просто выбрасывать в обычный мусорный контейнер.

