«Идем через динамики!»: Спектакль по биографии вокалиста «Ундервуд» станет рок-драмой
В спектакле «46 минут» получилось изобрести совершенно новую историю - динамический текст, рассказала НСН Евгения Тодорова.
Режиссер спектакля по биографии солиста «Ундервуд» Максима Кучеренко «46 минут» Евгения Тодорова в пресс-центре НСН рассказала, что, работая над спектаклем, ей пришлось изобретать вместе с артистом новый способ трансляции зрителю драматического текста.
«Мы называем это рок-н-ролльная драма. Случилось так, что в десятый сезон режиссёрской практики я познакомилась с Максимом, и мы стали репетировать по моим старым лекалам. И вдруг я поняла, что ничего не получается. Во-первых, драматургия современная, во-вторых, артист - не театральный. Я понимала, что мы работаем с драматическим текстом, а у меня артист – поет. Мне пришлось «разучивать» его петь. Я не стала переделывать это под драматическую ткань. Так что мы изобрели новую историю – мы идем через динамики. У нас получился совершенно динамический текст, когда все идет не через переживания, а через звук», - рассказала она.
Ранее Тодорова рассказала в пресс-центре НСН, что спектакль родился из четырех очерков Максима Кучеренко, которые наиболее отражали его личность.
