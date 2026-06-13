На промобъекте под Волгоградом произошло возгорание из-за обломков БПЛА

Пожар произошел на территории промышленной инфраструктуры после падения обломков БПЛА в Волгоградской области. Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

В течение ночи силы ПВО отразили беспилотную атаку на Волгоградскую область. Из-за падения обломков в Котовском районе региона возникло возгорание на территории промышленной инфраструктуры.

«Ликвидация продолжается», - приводит слова губернатора канал администрации на платформе «Макс».

Ранее в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотников возник пожар на морском терминале.

