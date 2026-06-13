При атаке БПЛА на Кубани погиб один человек

Один человек погиб при атаке БПЛА в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

Как отметил губернатор, украинские дроны атаковали Темрюкский район минувшей ночью. Из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на морском терминале.

«Один человек погиб... Также, по предварительной информации, пострадали еще три человека», - написал Кондратьев в мессенджере «Макс».

Раненым оказывают помощь.

Накануне в Нижнекамске четыре человека пострадали при ударе беспилотника по жилому дому.

