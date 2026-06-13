В Госдуме спрогнозировали, сколько будет стоить доллар к концу года
Курс доллара на конец 2026 года составит 80 рублей, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом он заявил РИА Новости.
Как отметил парламентарий, из-за высокой цены на нефть сейчас трудно снизить планку по бюджетному правилу.
«Хотя я бы поступил здесь более решительно, в том числе для того, чтобы курс рубля не сильно укреплялся. Я рассчитываю, что к концу года он будет 80 рублей за доллар», - заявил Аксаков.
По его словам, рубль укрепляется на фоне подорожания нефти в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Многие факторы говорят об укреплени российской валюты, если кризис в регионе продолжится летом и осенью.
Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил ослабить рубль до 80–85 за доллар.
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