«Я мечтала об этом!»: Певица Ева Власова о дуэте с Macan и хите для Лазарева
Ева Власова призналась спецкору НСН, что не умеет писать песни за деньги, а также всегда мечтает о том, чтобы записанный ею трек для другого артиста оказался на первых строчках чартов.
Певица и автор песен Ева Власова в беседе со спецкором НСН анонсировала песню о личной истории, рассказала, почему хочет дуэт с рэпером Macan (Андрей Косолапов) и не жалеет о созданном хите для Сергея Лазарева.
«Скоро вы услышите потрясающую песню. Я не побоюсь этого слова, одну из любимых моих песен, мною же написанных. У меня есть песни, которые связаны с моими личными переживаниями, они для меня, конечно, особенные. Вот песня «Забирай», которая выйдет завтра, для меня одна из них. И еще последнее время я хочу дует с Macan. Я думаю, это будет интересно и прикольно», - рассказала она на презентации нового сезона RU.TV.
Певица также написала песню «Если бы я мог…» для российского исполнителя Сергея Лазарева. Эта композиция стала синглом к 11-му студийному альбому артиста и была выпущена в марте 2025 года. Власова призналась, что мечтала сделать песню именно для него и подчеркнула, что ничуть не переживает, что этот трек стал успешен не из ее уст.
«Я этого так хотела! Я мечтала об этом, мечтала написать Сергею песню, которая выстрелит. Как автору, мне хочется, чтобы песня, которую я написала для другого артиста, была на первых местах. Это же мое уважение к артисту, которому я пишу не «на отвали». А вы видели вообще, как он ее поет? Как он в ней живет? Я каждый раз покрываюсь мурашками от того, насколько он ей проникся и насколько ее чувствует. Это изначально была песня для него, поэтому у меня даже не было мысли забрать ее себе. Наоборот, мне хотелось создать такую мужскую историю, разрывающую сердце», - поделилась певица.
По словам артистки, писать песни на заказ у нее не выходит, и все они рождаются искренне, как было с композицией для певицы Алсу.
«Я не пишу песни на заказ и не продаю. Обращаются, но я не могу. У меня песня рождается по вдохновению. Вот у меня родилась песня «Табу», на которую меня вдохновила Алсу. Это ее история. И ее голос должен был там звучать. Алсу чудесная. Просто фантастическая женщина с невероятной энергетикой, с очень дружелюбным «вайбом», без пафоса, без какой-то надменности. Она настолько невероятная, искренняя девчонка. Именно девчонка, потому что у нее внутри сохранилась эта озорная нотка, которую женщины иногда теряют с возрастом», - рассказала она.
Ранее певица ANSE порадовала поклонников новым синглом «Перезвони мне». Новая композиция рассказывает о глубоких чувствах, которые остаются после расставания, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
