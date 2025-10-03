Певица также написала песню «Если бы я мог…» для российского исполнителя Сергея Лазарева. Эта композиция стала синглом к 11-му студийному альбому артиста и была выпущена в марте 2025 года. Власова призналась, что мечтала сделать песню именно для него и подчеркнула, что ничуть не переживает, что этот трек стал успешен не из ее уст.

«Я этого так хотела! Я мечтала об этом, мечтала написать Сергею песню, которая выстрелит. Как автору, мне хочется, чтобы песня, которую я написала для другого артиста, была на первых местах. Это же мое уважение к артисту, которому я пишу не «на отвали». А вы видели вообще, как он ее поет? Как он в ней живет? Я каждый раз покрываюсь мурашками от того, насколько он ей проникся и насколько ее чувствует. Это изначально была песня для него, поэтому у меня даже не было мысли забрать ее себе. Наоборот, мне хотелось создать такую мужскую историю, разрывающую сердце», - поделилась певица.