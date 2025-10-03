В России учредили движение «Блок Жириновского»

Инициатива по созданию объединения принадлежит лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому. Движение призвано сохранить и развить идеи Жириновского. Как ожидается, блок объединит общественные и молодежные структуры, локальные инициативные группы, ветеранов и новых сторонников ЛДПР.

Владимир Жириновский был основателем ЛДПР и возглавлял партию с 1990 года. Политик умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

