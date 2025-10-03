В России учредили движение «Блок Жириновского»
3 октября 202513:04
Общественное движение «Блок Жириновского» официально учредили в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Инициатива по созданию объединения принадлежит лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому. Движение призвано сохранить и развить идеи Жириновского. Как ожидается, блок объединит общественные и молодежные структуры, локальные инициативные группы, ветеранов и новых сторонников ЛДПР.
Владимир Жириновский был основателем ЛДПР и возглавлял партию с 1990 года. Политик умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Патентный поверенный: У иноагента Галкина не отберут товарный знак
- В России учредили движение «Блок Жириновского»
- Россиян пригрозили оставить без телевещания
- Эдуард Бояков стал худруком Театра на Малой Ордынке
- Дроны ВСУ пытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области
- Роструд создал свой канал в Max
- В базу «Миротворца» попал 98-летний экс-футболист Никита Симонян
- В Британии обвинили Россию в попытках глушить военные спутники
- «Я мечтала об этом!»: Певица Ева Власова о дуэте с Macan и хите для Лазарева
- Додик попросил Путина не оставлять Республику Сербскую бюрократам из Брюсселя
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru