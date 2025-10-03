Эдуард Бояков стал худруком Театра на Малой Ордынке
Режиссер Эдуард Бояков стал новым художественным руководителем Театра на Малой Ордынке. Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.
«Занимавший ранее должность художественного руководителя театра Евгений Герасимов сосредоточится на общественной деятельности и стратегическом управлении Театром Сатиры», - отметили в ведомстве.
Департамент напомнил, что Бояков на протяжении более 30 лет руководит различными проектами в театре. Так, режиссер работал худруком в МХАТ имени Горького, создал театры «Практика», «Политеатр», Новый Театр, ставил спектакли в Большом, Мариинском театрах, а также в МХТ имени Чехова.
Ранее новый художественный руководитель был назначен в московском театре «На Покровке», им стал Дмитрий Бикбаев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Патентный поверенный: У иноагента Галкина не отберут товарный знак
- В России учредили движение «Блок Жириновского»
- Россиян пригрозили оставить без телевещания
- Эдуард Бояков стал худруком Театра на Малой Ордынке
- Дроны ВСУ пытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области
- Роструд создал свой канал в Max
- В базу «Миротворца» попал 98-летний экс-футболист Никита Симонян
- В Британии обвинили Россию в попытках глушить военные спутники
- «Я мечтала об этом!»: Певица Ева Власова о дуэте с Macan и хите для Лазарева
- Додик попросил Путина не оставлять Республику Сербскую бюрократам из Брюсселя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru