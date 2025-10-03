Эдуард Бояков стал худруком Театра на Малой Ордынке

«Занимавший ранее должность художественного руководителя театра Евгений Герасимов сосредоточится на общественной деятельности и стратегическом управлении Театром Сатиры», - отметили в ведомстве.

Департамент напомнил, что Бояков на протяжении более 30 лет руководит различными проектами в театре. Так, режиссер работал худруком в МХАТ имени Горького, создал театры «Практика», «Политеатр», Новый Театр, ставил спектакли в Большом, Мариинском театрах, а также в МХТ имени Чехова.

Ранее новый художественный руководитель был назначен в московском театре «На Покровке», им стал Дмитрий Бикбаев.

