Патентный поверенный: У иноагента Галкина не отберут товарный знак
Признание юмориста Максима Галкина иноагентом не является основанием для отобрания у него товарного знака, сказал НСН Сергей Зубков.
Статус юмориста и индивидуального предпринимателя Максима Галкина (признан в России иноагентом) не является поводом для отобрания у него товарного знака, те, кто направил соответствующее заявление в Роспатент, преследуют цель самопиара. Об этом НСН заявил патентный поверенный Сергей Зуйков.
В Роспатент поступило заявление о прекращении правовой охраны товарного знака «Максим Галкин», зарегистрированного на Галкина и впоследствии ликвидированного по решению владельца. Как сообщает RT, обращение направил президент «Первой патентной компании» Анатолий Аронов. Если защита будет аннулирована, Галкин лишится исключительных прав на использование собственного имени, его сможет зарегистрировать любое третье лицо. Зуйков усомнился, что Галкина лишат товарного знака.
«Крайне сомневаюсь, что Галкина могут лишить товарного знака только за то, что его признали иноагентом. Есть исчерпывающий перечень оснований для аннулирования товарного знака: если он был неправильно зарегистрирован, если есть сходные товарные знаки, если есть описательные знаки и знаки, противоречащие общественным интересам, можно также отобрать товарный знак за то, что он не использовался. Признание кого-либо иноагентом не является основанием для аннулирования товарного знака. Иностранные компании владеют товарными знаками, на это никакого запрета нет. Такое заявление кажется несколько надуманным и больше популистским, чем реально относящимся к делу. Думаю, что тот, кто подал это заявление, хочет на этом попиариться. Может оказаться так, что кто-то будет говорить о том, что регистрация товарного знака “Максим Галкин” может противоречить общественным интересам, потому что он признан иноагентом, но я думаю, что это крайне маловероятно», — сказал Зуйков.
Ранее сообщалось, что заброшенный подмосковный замок Галкина и его жены, певицы Аллы Пугачевой, продолжает разрушаться. На его восстановление потребуются десятки миллионов рублей.
