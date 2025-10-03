«Крайне сомневаюсь, что Галкина могут лишить товарного знака только за то, что его признали иноагентом. Есть исчерпывающий перечень оснований для аннулирования товарного знака: если он был неправильно зарегистрирован, если есть сходные товарные знаки, если есть описательные знаки и знаки, противоречащие общественным интересам, можно также отобрать товарный знак за то, что он не использовался. Признание кого-либо иноагентом не является основанием для аннулирования товарного знака. Иностранные компании владеют товарными знаками, на это никакого запрета нет. Такое заявление кажется несколько надуманным и больше популистским, чем реально относящимся к делу. Думаю, что тот, кто подал это заявление, хочет на этом попиариться. Может оказаться так, что кто-то будет говорить о том, что регистрация товарного знака “Максим Галкин” может противоречить общественным интересам, потому что он признан иноагентом, но я думаю, что это крайне маловероятно», — сказал Зуйков.

Ранее сообщалось, что заброшенный подмосковный замок Галкина и его жены, певицы Аллы Пугачевой, продолжает разрушаться. На его восстановление потребуются десятки миллионов рублей.

