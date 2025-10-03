Певец Олег Газманов снизил свой гонорар почти вдвое из-за отсутствия спроса со стороны организаторов, сообщает Telegram-канал Baza. Уточняется, что в сентябре, когда видео с выступлений стали вирусными в соцсетях, стоимость концертов выросла до семи миллионов рублей. Однако уже через месяц спрос резко упал, что заставило его снизить гонорар до четырех миллионов рублей. Финкельштейн заметил, что суммы гонораров никогда не возникают из воздуха.

«Это же рынок, есть спрос – есть предложение. На мой взгляд, семь миллионов рублей, возможно, большая цена. Однако оценивает только покупатель, который голосует кошельком. Есть предложение. Если концерт не продается – договариваются. Не знаю, откуда пошла все эта информация про увеличение и снижение гонорара. Если спрос есть, и люди готовы заплатить семь миллионов за концерт, что значит завышенная цена? Это не с неба. На мой взгляд, это история, придуманная журналистами. Им очень нравится обсуждать сумму гонораров. Если поднимать гонорар при отсутствии спроса, никто не заплатит денег», - сказал он.

Интерес пользователей соцсетей к Олегу Газманову заметно вырос после выступление на фестивале «Новая волна». Народный артист России станцевал на сцене вместе с женой Мариной под песню «Я по жизни загулял», выпущенную в 1994 году. Видео с выступления 74-летнего исполнителя быстро разошлось по соцсетям, став вирусным. Пользователи запустили флешмоб «Танцуй как Газманов», начав публиковать свои версии танца, передает «Радиоточка НСН».

