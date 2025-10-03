Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
3 октября 202513:15
Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает RT.
В Минобороны РФ указали, что удар был нанесён ночью 3 октября. Использовалось высокоточное оружием большой дальности и ударные беспилотники.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - отметили в ведомстве.
Ранее в Вооружённые силы РФ нанесли удар по объектам железнодорожной инфраструктуры Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
15 мая 2023
