Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает RT.

Минобороны сообщило о сбитых дронах над Черным морем

В Минобороны РФ указали, что удар был нанесён ночью 3 октября. Использовалось высокоточное оружием большой дальности и ударные беспилотники.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - отметили в ведомстве.

Ранее в Вооружённые силы РФ нанесли удар по объектам железнодорожной инфраструктуры Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРакетный УдарУкраинаМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры