Дроны ВСУ пытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области
Украинские беспилотники попытались атаковать территорию Оренбургской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Солнцев.
Ранее глава оренбургского Орска Артем Воробьев заявил об опасности атаки БПЛА в городе, пишет RT.
По словам Солнцева, дроны пытались ударить по одному из промышленных объектов в области.
«Технологические процессы на предприятии не нарушены. На месте работают экстренные службы», - написал губернатор в Telegram-канале.
Солнцев подчеркнул, что мирное население не пострадало.
Между тем БПЛА атаковали город Березники в Пермском крае, был поврежден двухквартирный жилой дом.
