Роструд создал свой канал в Max
3 октября 202512:30
Роструд запустил канал в национальном мессенджере Мах. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.
Ведомство планирует предоставлять пользователям в новом российском сервисе последние новости Роструда, полезные инструкции и рекомендации, информацию об изменениях в трудовом законодательстве.
«Подключайтесь к официальному каналу Роструда в Мах — чтобы быть в курсе, пока другие еще ищут», - подчеркнул Роструд.
Ранее стало известно, что в мессенджере Мах зарегистрировались более 40 млн пользователей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Патентный поверенный: У иноагента Галкина не отберут товарный знак
- В России учредили движение «Блок Жириновского»
- Россиян пригрозили оставить без телевещания
- Эдуард Бояков стал худруком Театра на Малой Ордынке
- Дроны ВСУ пытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области
- Роструд создал свой канал в Max
- В базу «Миротворца» попал 98-летний экс-футболист Никита Симонян
- В Британии обвинили Россию в попытках глушить военные спутники
- «Я мечтала об этом!»: Певица Ева Власова о дуэте с Macan и хите для Лазарева
- Додик попросил Путина не оставлять Республику Сербскую бюрократам из Брюсселя
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru