Роструд создал свой канал в Max

Роструд запустил канал в национальном мессенджере Мах. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.

Ведомство планирует предоставлять пользователям в новом российском сервисе последние новости Роструда, полезные инструкции и рекомендации, информацию об изменениях в трудовом законодательстве.

«Подключайтесь к официальному каналу Роструда в Мах — чтобы быть в курсе, пока другие еще ищут», - подчеркнул Роструд.

Ранее стало известно, что в мессенджере Мах зарегистрировались более 40 млн пользователей.

