Быть Фредди Меркьюри: Трибьют-певец из ЮАР о Москве, группе Queen и искусстве
Южноафриканский кавер-музыкант Доминик Уоррен в интервью НСН рассказал об ответственности за образ Фредди Меркьюри и признался в любви Москве.
В Москве 27 и 29 июня пройдут концерты Queen Best Hits - проект оркестра «Русская филармония» при участии зарубежных артистов. Оба выступления состоятся в Светлановском зале Дома музыки. В составе коллектива - вокалисты Магнус Баклунд (Швеция), Симоне Романато (Италия), Доминик Уоррен (Южная Африка), Дарья Зыкова (сопрано). Дирижер - Роберто Молинелли (Италия).
Южноафриканский музыкант Доминик Уоррен в разговоре с НСН поделился впечатлениями от Москвы, похвалил «Русскую филармонию» и рассказал, каково это – жить в шкуре Фредди Меркьюри.
- Группа Queen дала свой первый концерт 27 июня. Завтра этому событию стукнет 54 года. Вы специально подбирали дату?
Вы шутите? Вот это да! Забавно, конечно, но мы не подгоняли концерт под конкретную дату – просто так совпало.
- Что вам больше по душе: выступать в классическом составе или с оркестром?
Это мой четвертый визит в Москву. И каждый раз, приезжая сюда, я выступаю вместе с «Русской филармонией». Я обожаю этих ребят, они настоящие профессионалы своего дела. Без ложной скромности – это лучший оркестр, с которым мне довелось работать. Приятно чувствовать хорошее отношение от каждого участника коллектива, и большая роскошь – работать с оркестром такого масштаба.
- Какую музыку слушает человек, как две капли воды похожий на Фредди Меркьюри?
Я впервые услышал Queen в 14 лет, и с тех пор влюблен в эту музыку. Они, конечно, мои фавориты. Очень нравится Led Zeppelin, их гитарист Джимми Пейдж – самый настоящий феномен. Если говорить о современных музыкантах, то Джон Мейер, наверное, один из моих фаворитов. Люблю гитарный блюз. Если выбирать из групп, то это, конечно, The Killers.
- Ваша любимая песня у Queen?
Show Must Go On, Somebody To Love. Обожаю их исполнять, они очень драйвовые.
- Каково это – быть кавер-артистом? Ощущаете давление на сцене?
Мы все прекрасно понимаем, что Фредди Меркьюри – человек-эпоха. Его знают все - от мала до велика, эта фигура не нуждается в представлении. Давление – вряд ли, но я чувствую огромную ответственность, когда исполняю его песни, поэтому что вдвойне важно делать правильно. Искушенный слушатель, который знает творчество Queen вдоль и поперек, моментально заметит фальшь. К сожалению или к счастью, я себе позволить этого не могу.
- Вам довелось поработать с российскими музыкантами?
Честно признаться, "Русская филармония" - единственные, с кем я сотрудничал. Но, находясь здесь и сейчас в студии Vintage Records, мне совсем хочется отсюда уходить. У вас потрясающее оборудование, комфортные залы. Есть даже душевая комната, вау. Я был в "Мультимедиа Холдинге" на радиоэфире на Rock FM, теперь побывал и в вашей студии. Если мне поступит предложение о коллаборации, я буду только рад создать что-нибудь с российским музыкантом. Вообще, знаете, я получаю удовольствие от прослушивания классической музыки, и если вы спросите, что я люблю, то услышите фамилию Сергея Прокофьева - он один из моих любимых композиторов.
- Вам наверняка не раз поклонники вашего творчества делали комплименты. Какой из них запомнился больше всех?
К нам как-то подошли после одного из наших шоу и сказали: мы видели в деле Адама Ламберта, видели группу Queen. Ребята, знайте: вы высоко держите планку. Это был самый лучший комплимент, который я когда-либо слышал.
- Давайте поговорим о Москве. Какое из мест первым делом приходит на ум?
Больше всего меня поразил Пушкинский музей. Я ходил по залам с открытым ртом, фотографируя чуть ли не каждую картину. Художество – моя страсть, я пробыл там около трех часов, разглядывая работы величайших художников. Очень хочу побывать в Парке Горького!
- Расскажите, как выглядит наш город в глазах приезжающего?
Размеры Москвы искренне поражают. Это огромный город. Кейптаун, откуда я, по сравнению с российской столицей выглядит как пригород. Еще ваши буквы очень забавно выглядят – я не могу их читать, поэтому никогда не понимаю, куда меня ведут. Кстати, я первый раз в Москве летом, когда вокруг ни снега, ни льда. Я получаю удовольствие от города, и зима - отдельный вид искусства в вашем городе. Помню, здесь как-то хлопьями валил снег, и это было, возможно, самое красивое, что я видел в своей жизни. Я люблю Москву!
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