Быть Фредди Меркьюри: Трибьют-певец из ЮАР о Москве, группе Queen и искусстве

- Группа Queen дала свой первый концерт 27 июня. Завтра этому событию стукнет 54 года. Вы специально подбирали дату?

Вы шутите? Вот это да! Забавно, конечно, но мы не подгоняли концерт под конкретную дату – просто так совпало.

- Что вам больше по душе: выступать в классическом составе или с оркестром?

Это мой четвертый визит в Москву. И каждый раз, приезжая сюда, я выступаю вместе с «Русской филармонией». Я обожаю этих ребят, они настоящие профессионалы своего дела. Без ложной скромности – это лучший оркестр, с которым мне довелось работать. Приятно чувствовать хорошее отношение от каждого участника коллектива, и большая роскошь – работать с оркестром такого масштаба.

- Какую музыку слушает человек, как две капли воды похожий на Фредди Меркьюри?

Я впервые услышал Queen в 14 лет, и с тех пор влюблен в эту музыку. Они, конечно, мои фавориты. Очень нравится Led Zeppelin, их гитарист Джимми Пейдж – самый настоящий феномен. Если говорить о современных музыкантах, то Джон Мейер, наверное, один из моих фаворитов. Люблю гитарный блюз. Если выбирать из групп, то это, конечно, The Killers.

- Ваша любимая песня у Queen?

Show Must Go On, Somebody To Love. Обожаю их исполнять, они очень драйвовые.

- Каково это – быть кавер-артистом? Ощущаете давление на сцене?

Мы все прекрасно понимаем, что Фредди Меркьюри – человек-эпоха. Его знают все - от мала до велика, эта фигура не нуждается в представлении. Давление – вряд ли, но я чувствую огромную ответственность, когда исполняю его песни, поэтому что вдвойне важно делать правильно. Искушенный слушатель, который знает творчество Queen вдоль и поперек, моментально заметит фальшь. К сожалению или к счастью, я себе позволить этого не могу.