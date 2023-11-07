«Одна из лучших»: Кубинский музыкант восхитился аналоговым звуком на «Vintage Records»

Студия «Vintage Records» - одна из лучших студий звукозаписи в России, заявил НСН певец, композитор, перкуссионист и барабанщик кубинского происхождения Фидель Алехандро.

Перкуссионист, певец, композитор и барабанщик кубинского происхождения Фидель Алехандро в беседе с НСН рассказал о своем трепетном отношении к качеству звука, которого можно добиться при записи на аналоговом оборудовании в уникальной студии «Vintage Records».

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«Первый раз я побывал на студии «Vintage Records» в 2020 году, когда мы записывали альбом для группы «Фрукты». Потом я посещал студию в 2021 году и записал там live session моего альбома, который называется MUSICA DE HERMANOS. Последний раз на «Vintage Records» я был в этом году, мы записывали перкуссию для рэпера Басты для его нового проекта, а также писали альбом с Carlos Enrique для его проекта Jazz Park», - отметил собеседник НСН.

По его словам, отличие студии «Vintage Records» заключается в возможности записать неповторимый аналоговый звук.

«Студия «Vintage Records» - одна из лучших студий звукозаписи в России. В ней представлена уникальная аппаратура для записи аналогового звука, благодаря которой получается необычайно качественный звук. Я буду только рад вернуться на «Vintage Records» за уникальным звуком», - отметил артист.
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Ранее глава «Vintage Records» Дмитрий Куликов признался НСН, что секреты качественного звучания основаны на уникальном аналоговом оборудовании студии «Vintage Records» и профессионализме ее звукорежиссеров. Именно поэтому студию часто выбирают ведущие российские музыканты и даже мировые звезды, специально для этого, приезжая в Россию. А вот российские музыканты порой не с первого раза справляются с аналоговой записью, так как работа с аналоговым звучанием требует тренировок.

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