«Одна из лучших»: Кубинский музыкант восхитился аналоговым звуком на «Vintage Records»

Ранее глава «Vintage Records» Дмитрий Куликов признался НСН, что секреты качественного звучания основаны на уникальном аналоговом оборудовании студии «Vintage Records» и профессионализме ее звукорежиссеров. Именно поэтому студию часто выбирают ведущие российские музыканты и даже мировые звезды, специально для этого, приезжая в Россию. А вот российские музыканты порой не с первого раза справляются с аналоговой записью, так как работа с аналоговым звучанием требует тренировок.

