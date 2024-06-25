Electro-Acoustic Trio закроет июньскую серию концертов «Джаза на воде»
Радио Jazz приглашает всех желающих на речной круиз по Москве, на котором музыкальный проект Electro-Acoustic Trio закроет серию июньских концертов «Джаза на воде».
В четверг, 27 июня, пианист Дмитрий Сазонов выступит в тандеме с перкуссионистом Сергеем Коняевым и гитаристом Сергеем Урюпиным на яхте с программой «Музыка не снятого кино». В ней прозвучат лучшие авторские композиции музыкантов. Коллектив имеет особое звучание благодаря элегантному сплаву джаза, классики, фламенко и других стилей.
«Джаз на воде» - это редкая возможность встретиться со своим любимым исполнителем в красивой обстановке речного круиза по Москве. В ближайший четверг мы исполним лучшие авторские композиции, а также множество джазовых стандартов», - сказал участник коллектива Дмитрий Сазонов.
Посадка на яхту стартует в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», судно отправляется в путешествие в 20:00.
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