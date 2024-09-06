Linkin Park вернулась на сцену с новой солисткой
6 сентября 202406:36
Группа Linkin Park вернулась на сцену, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло после семилетнего перерыва из-за смерти солиста Честера Беннингтона. Теперь солисткой является Эмили Армстронг. Коллектив покинул барабанщик Роб Бурдон. Музыканты выступили в Лос-Анджелесе. Также на концерте отсутствовал гитарист Брэд Делсон.
Кроме того, Linkin Park подготовила новый альбом, который выйдет 15 ноября.
Ранее Linkin Park официально выпустили редкий трек QWERTY в сборнике Papercuts, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru