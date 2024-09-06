Linkin Park вернулась на сцену с новой солисткой

Это произошло после семилетнего перерыва из-за смерти солиста Честера Беннингтона. Теперь солисткой является Эмили Армстронг. Коллектив покинул барабанщик Роб Бурдон. Музыканты выступили в Лос-Анджелесе. Также на концерте отсутствовал гитарист Брэд Делсон.

Кроме того, Linkin Park подготовила новый альбом, который выйдет 15 ноября.

Ранее Linkin Park официально выпустили редкий трек QWERTY в сборнике Papercuts, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

