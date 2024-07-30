Welcome Skateboards выпустили скейты в честь Бритни Спирс
Компания Welcome Skateboards объявила о коллаборации с певицей Бритни Спирс. Совместная коллекция досок и одежды посвящена вкладу исполнительницы в поп-культуру.
Покупателям доступны различные товары с изображениями Спирс. Это доски, худи, футболки, кепки и бутылки для воды, на которые нанесены изображения певицы и строчки из её хитов.
В частности, это обложка дебютного альбома певицы «Baby One More Time», фотографии с её знаменитого выступления на MTV VMA 2001 года, надписи «I Still Believe» и «Not That Innocent».
«Сотрудничество с Бритни Спирс - это свидетельство того, как различные субкультуры, которые, казалось бы, противоречат друг другу, могут сосуществовать и дополнять друг друга», - заявили в Welcome Skateboards.
Ранее компания Adidas объявила, что вместе с Marvel Studios выпустит кроссовки, футболки и другую одежду в стиле фильма «Дэдпул и Росомаха», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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