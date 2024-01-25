СМИ: Бритни Спирс попала в черный список отеля из-за прогулок топлес при гостях
Американская певица Бритни Спирс оказалась в черном списке отеля Four Seasons на курорте Уэстлейк-Виллидж (США) после жалоб постояльцев на ее поведение. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на источники.
Отмечается, что за последний год певица довела до предела сотрудников заведения своими выходками. Один из источников рассказал изданию, что Спирс ходила топлес у бассейна, из-за чего гости чувствовали себя некомфортно. Кроме того, ее поведение часто бывает «странным и раздражающим», пишет газета.
Ранее, в начале января, Бритни Спирс заявила, что распространяемая СМИ информация о том, что она якобы работает над новым альбомом и обратилась за помощью к Charlie XCX, не соответствуют действительности, передает «Радиоточка НСН».
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