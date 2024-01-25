СМИ: Бритни Спирс попала в черный список отеля из-за прогулок топлес при гостях

Отмечается, что за последний год певица довела до предела сотрудников заведения своими выходками. Один из источников рассказал изданию, что Спирс ходила топлес у бассейна, из-за чего гости чувствовали себя некомфортно. Кроме того, ее поведение часто бывает «странным и раздражающим», пишет газета.

Ранее, в начале января, Бритни Спирс заявила, что распространяемая СМИ информация о том, что она якобы работает над новым альбомом и обратилась за помощью к Charlie XCX, не соответствуют действительности, передает «Радиоточка НСН».

