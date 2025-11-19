Даниэля Адиянца назвали восходящей звездой года на премии «Все Цвета Джаза»

Музыкант является выпускником Ростовского колледжа искусств и джазовой кафедры Российской академии музыки им.Гнесиных. В 2021 пианист стал участником проектов «Будущее Джаза» народного артиста России, саксофониста Игоря Бутмана и «Джазовая перспектива» народного артиста России, пианиста Даниила Крамера. Затем, в 2022 музыкант стал финалистом второго сезона телевизионного шоу-конкурса «Большой Джаз».

Адиянц также занимает педагогической деятельностью и является руководителем коллектива «Адиянц Джаз Трио». В октябре 2025 года он представил дебютный альбом «An Ordinary Miracle» («Обыкновенное чудо»). Работа записана в формате фортепианного трио, помимо пианиста в записи приняли участие контрабасист Сергей Васильев и барабанщик Павел Тимофеев.

Церемония награждения XI премии «Все Цвета Джаза» проходит в Москве в театре «ОДЕОН». Организатором события выступает Радио JAZZ.

