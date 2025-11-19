Мариам Мерабова стала «Музыкантом года» на премии «Все Цвета Джаза»

Свое музыкальное образование Мариам начала в пятилетнем возрасте, когда родители отдали ее в Центральную музыкальную школу столицы в Ереване. В возрасте 8 лет семья переехала в Москву. Будущая джазовая артистка сначала училась в школе им. Гнесиных по классу фортепиано, а затем на джазово-эстрадном отделении училища им. Гнесиных.

За свою музыкальную карьеру Мерабова успела поработать с такими выдающимися музыкантами, как Алексей Козлов, Вячеслав Горский, Сергей Манукян, Олег Киреев, Давид Голощекин, Игорь Бутман и не только.

Певица также стала одной из ярких участниц третьего сезона шоу Первого канала «Голос». В дальнейшем приняла участия и в других телепроектах: «Три аккорда» и «Две звезды. Отцы и дети».

Церемония награждения XI премии «Все Цвета Джаза» проходит в Москве в театре «ОДЕОН». Организатором события выступает Радио JAZZ.

