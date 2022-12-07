Галыгин заменит Урганта на церемонии «Золотой граммофон»
Телеведущий Иван Ургант впервые с 2008 года не будет вести церемонию вручения премии «Золотой граммофон». Как сообщает пресс-служба «Русской медиагруппы», в этом году ответственная миссия досталась Екатерине Скулкиной и Вадиму Галыгину.
В сообщении говорится, что в разные годы ведущими церемонии были «самые яркие звёзды шоу-бизнеса и шоумены», а в 2022-м зрителей ждёт «самобытный, оригинальный и остроумный дуэт».
«Я впервые выйду на сцену Церемонии «Золотой Граммофон» в качестве ведущего... Уверен, мы с Катей поймаем одну волну и сделаем грядущее событие незабываемым для зрителей», - заявил Вадим Галыгин.
Ранее «Группа расследования антироссийской деятельности» (ГРАД) потребовала уволить Ивана Урганта с «Первого канала», на что шоумен предложил переименовать организацию в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 935 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 794 / сут.
- Пригожин пообещал проверить информацию о принадлежности ростовского стрелка к ЧВК «Вагнер»
- Названо движение, предпринявшее попытку госпереворота в ФРГ
- Галыгин заменит Урганта на церемонии «Золотой граммофон»
- Героев СВО включат в учебники истории
- Песков ответил на вопрос о попытке переворота в Германии
- Эден Азар заявил о завершении карьеры в сборной Бельгии
- В Баку стартовал тренинг НАТО по военному образованию
- ВС РФ уничтожили на Краснолиманском направлении 130 украинских военных
- Российские войска уничтожили в ДНР боевую машину HIMARS с боезапасом
- Лавров: Европа не может защищать свои интересы перед США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru