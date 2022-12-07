Галыгин заменит Урганта на церемонии «Золотой граммофон»

В сообщении говорится, что в разные годы ведущими церемонии были «самые яркие звёзды шоу-бизнеса и шоумены», а в 2022-м зрителей ждёт «самобытный, оригинальный и остроумный дуэт».

«Я впервые выйду на сцену Церемонии «Золотой Граммофон» в качестве ведущего... Уверен, мы с Катей поймаем одну волну и сделаем грядущее событие незабываемым для зрителей», - заявил Вадим Галыгин.

Ранее «Группа расследования антироссийской деятельности» (ГРАД) потребовала уволить Ивана Урганта с «Первого канала», на что шоумен предложил переименовать организацию в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

