Галыгин заменит Урганта на церемонии «Золотой граммофон»

Телеведущий Иван Ургант впервые с 2008 года не будет вести церемонию вручения премии «Золотой граммофон». Как сообщает пресс-служба «Русской медиагруппы», в этом году ответственная миссия досталась Екатерине Скулкиной и Вадиму Галыгину.

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В сообщении говорится, что в разные годы ведущими церемонии были «самые яркие звёзды шоу-бизнеса и шоумены», а в 2022-м зрителей ждёт «самобытный, оригинальный и остроумный дуэт».

«Я впервые выйду на сцену Церемонии «Золотой Граммофон» в качестве ведущего... Уверен, мы с Катей поймаем одну волну и сделаем грядущее событие незабываемым для зрителей», - заявил Вадим Галыгин.

Ранее «Группа расследования антироссийской деятельности» (ГРАД) потребовала уволить Ивана Урганта с «Первого канала», на что шоумен предложил переименовать организацию в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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