«Выиграем, но не сразу»: Ярушин о борьбе за «Грэмми» с Гагой и The Rolling Stones

В свою очередь Корсаков рассказал, что показал их совместный с Ярушиным трек продюсерам Moby, Ozzy Osbourne, U2 и Pink.



«Я занимался отправкой трека Стаса на «Грэмми», потому что заявить песню может только член Recording Academy. Обычный музыкант, если он не входит в американскую звукозаписывающую академию, этого сделать не может. Точно такая система в голосовании на кинопремии «Оскар», только там киноакадемия. Этот трек мы написали вместе со Стасом. У Стаса был набросок мелодии куплета, мне он понравился и дальше я написал туда припев, сделал аранжировку и дальнейший продакшн. Результат нам со Стасом понравился, я показал трек парочке американских коллег (продюсерам Moby, Ozzy Osbourne, U2 и Pink), а затем направил его на «Грэмми». Я доволен тем, как звучит эта песня», - отметил композитор.

Ранее член жюри премии «Грэмми», гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко рассказал «Радиоточке НСН», что профессиональному члену жюри премий будет достаточно 15 секунд прослушивания трека для того, чтобы определить, выдающаяся ли перед ним композиция.

