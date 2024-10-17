«Выиграем, но не сразу»: Ярушин о борьбе за «Грэмми» с Гагой и The Rolling Stones
Стас Ярушин и Константин Корсаков рассказали НСН о совместной песне Unconfined, которая попала в лонг-лист премии «Грэмми».
Актер и музыкант Стас Ярушин рассказал НСН о песне Unconfined, созданной вместе с композитором и продюсером Константином Корсаковым (Dean Korso), которая попала в лонг-лист американской премии «Грэмми».
Престижную награду ежегодно вручает американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи. Премия присуждается по результатам голосования активных членов академии. В их числе артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие профессионалы из мира звукозаписи. Ярушин рассказал, что в одной номинации с ним есть звезды мировой величины.
«Когда мы с Костей создали трек Unconfined, он предложил заявиться на «Грэмми». Когда пришло подтверждение, что мы участвуем, конечно, это было круто. Если посмотреть списки, с кем мы рядом находимся в номинации, то можно увидеть британскую рок-группу The Rolling Stones, американскую певицу Леди Гагу и других. Когда смотришь на это все, то понимаешь, что ловить нечего», - поделился музыкант.
По его словам, важнее наград внимание слушателей, а участие в премии - лишь мотивация для дальнейших подвигов.
«Сегодня нет задачи выиграть. Есть задача воспользоваться окошком этого шанса и двигаться вперед. Это определенные мотивации. Даже если в этом году ни в одной из номинаций мы не победим, ничего не получим, то ничего страшного. Мы будем двигаться на следующий год, через год, через два, через три, через четыре, а там уже эффект накопления должен решить судьбу-судьбинушку. Я в это во все верю. Я рад, что у нас образовался такой новый творческий союз. Я рад, что мы двигаемся в правильном направлении, друг друга в музыкальном плане слышим. И поверьте, награды не важны, а я всегда говорил, говорю и говорить буду, что наш продюсер — народ. Вот если народу нравится, это клево. Все остальные награды — это просто точка определенного этапа в нашей музыкально-творческой жизни», - сказал собеседник НСН.
В свою очередь Корсаков рассказал, что показал их совместный с Ярушиным трек продюсерам Moby, Ozzy Osbourne, U2 и Pink.
«Я занимался отправкой трека Стаса на «Грэмми», потому что заявить песню может только член Recording Academy. Обычный музыкант, если он не входит в американскую звукозаписывающую академию, этого сделать не может. Точно такая система в голосовании на кинопремии «Оскар», только там киноакадемия. Этот трек мы написали вместе со Стасом. У Стаса был набросок мелодии куплета, мне он понравился и дальше я написал туда припев, сделал аранжировку и дальнейший продакшн. Результат нам со Стасом понравился, я показал трек парочке американских коллег (продюсерам Moby, Ozzy Osbourne, U2 и Pink), а затем направил его на «Грэмми». Я доволен тем, как звучит эта песня», - отметил композитор.
Ранее член жюри премии «Грэмми», гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко рассказал «Радиоточке НСН», что профессиональному члену жюри премий будет достаточно 15 секунд прослушивания трека для того, чтобы определить, выдающаяся ли перед ним композиция.
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