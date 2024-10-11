«Достаточно 15 секунд»: Член жюри премии «Грэмми» назвал своих фаворитов

По его словам, профессионалу с опытом будет достаточно 15 секунд прослушивания для того, чтобы определить, выдающаяся ли перед ним композиция.

«Я достаточно ответственно отношусь к голосованию. В первом раунде физически невозможно прослушать всех заявленных артистов, так как на это дается 10 дней. В таком случае я как раз опираюсь на рекомендации. Но в любом случае я стараюсь прослушать как можно больше, потому что мне интересно понимать, что происходит сейчас в современной музыке. Я открываю для очень много интересных артистов и слежу за тем, что делают признанные мэтры. Во втором раунде уже детально, по несколько раз прослушиваю каждый альбом, каждый сингл. Имея большой опыт пребывания в жюри известных музыкальных премий, мне уже бывает достаточно прослушать первые 10-15 секунд, потом промотать в середину и там послушать столько же. Если это выдающаяся работа, то сразу становится понятно. Если же это что-то вторичное, то этого времени хватает, чтобы осознать непригодность композиции», - сказал музыкант.

Ранее российский эмбиент-музыкант Øneheart (Дмитрий Волынкин) из Тамбовской области рассказал «Радиоточке НСН», как создавался альбом, который стал претендентом на премию «Грэмми».

