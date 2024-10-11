«Достаточно 15 секунд»: Член жюри премии «Грэмми» назвал своих фаворитов

Профессиональному члену жюри премий будет достаточно 15 секунд прослушивания трека для того, чтобы определить, выдающаяся ли перед ним композиция, сказал НСН Роман Мирошниченко.

Член жюри премии «Грэмми», гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко рассказал в беседе с НСН о своих музыкальных фаворитах среди претендентов на премию.

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Премию «Грэмми» ежегодно вручает американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи. Награда присуждается по результатам голосования активных членов академии. В их числе артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие профессионалы из мира звукозаписи. Мирошниченко рассказал, за кого отдал свои голоса в этом году.

«Если говорить о категориях, в которых я специализируюсь, то хотел бы отметить в джазе работы Билла Эванса и Пакито Д'Ривера. Еще понравился латиноамериканский гитарист Яманду Коста, который играет смесь классики и фолка. Еще я голосовал за Ханса Циммера, Питера Гейбриэла, Шейлу И., Джорджа Бенсона, Грейс Келли», - отметил собеседник НСН.
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По его словам, профессионалу с опытом будет достаточно 15 секунд прослушивания для того, чтобы определить, выдающаяся ли перед ним композиция.

«Я достаточно ответственно отношусь к голосованию. В первом раунде физически невозможно прослушать всех заявленных артистов, так как на это дается 10 дней. В таком случае я как раз опираюсь на рекомендации. Но в любом случае я стараюсь прослушать как можно больше, потому что мне интересно понимать, что происходит сейчас в современной музыке. Я открываю для очень много интересных артистов и слежу за тем, что делают признанные мэтры. Во втором раунде уже детально, по несколько раз прослушиваю каждый альбом, каждый сингл. Имея большой опыт пребывания в жюри известных музыкальных премий, мне уже бывает достаточно прослушать первые 10-15 секунд, потом промотать в середину и там послушать столько же. Если это выдающаяся работа, то сразу становится понятно. Если же это что-то вторичное, то этого времени хватает, чтобы осознать непригодность композиции», - сказал музыкант.

Ранее российский эмбиент-музыкант Øneheart (Дмитрий Волынкин) из Тамбовской области рассказал «Радиоточке НСН», как создавался альбом, который стал претендентом на премию «Грэмми».

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фото: официальный сайт GRAMMY/www.grammy.com
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