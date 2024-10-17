«Coldplay, Teddy Swims и Charli XCX»: Член жюри «Грэмми» о ярких номинантах на премию
В этом году среди номинантов на «Грэмми» много интересных новинок, с которыми обязательно нужно ознакомиться, сказал НСН член жюри премии Константин Корсаков.
Менее чем за две недели первого тура голосования на «Грэмми» жюри приходится прослушать несколько тысяч композиций, рассказал НСН член жюри премии, композитор, сонграйтер, музыкальный продюсер Константин Корсаков (Dean Korso).
Премию «Грэмми» ежегодно вручает американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи. Награда присуждается по результатам голосования активных членов академии. В их числе артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие профессионалы из мира звукозаписи. Корсаков отметил, что малоизвестных музыкантов отслушивают наравне со звездами эстрады.
«Естественно, яркие новинки в этом году на «Грэмми» есть. Нужно понимать, какое количество музыки приходится прослушать для того, чтобы проголосовать. Такие голосующие участники как я голосуют обязательно в шести главных номинациях, дальше голосуют еще в 10 второстепенных номинациях, а всего их больше 90. По моим подсчетам, за менее чем две недели первого тура голосования приходится послушать несколько тысяч песен. Естественно, сделать это полноценно невозможно, так или иначе где-то что-то начинаешь проматывать. Конечно, есть треки, которые ты уже где-то слышал, ты знаешь, что это такое. Очень много музыки, которую ты никогда не слышал. Среди этого всего попадется интересный материал. Очень часто это оказывается материалом больших артистов. Однако есть миф, что все те же на манеже, мол, Тейлор Свифт, Пост Малон, Леди Гага и другие получают «Грэмми», а всех остальных талантливых никто не слышит. На самом деле их слышат», - заверил собеседник НСН.
По его словам, среди претендентов на «Грэмми» в этом году много ярких исполнителей.
«Хочу отметить американскую певицу Camila Cabello и ее альбом XOXO и британскую певицу Charli XCX с альбомом Brat. Это очень модные альбомы, я бы сказал, законодатели моды на ближайшее время для тех, кто тянется за ультрасовременными трендами. Интересный альбом Moon Music у британской рок-группы Coldplay. Это новая эра в истории группы. Думаю, их будут ругать за этот альбом, потому что он стал очень продюсерским. К нему приложил руку известнейший шведский продюсер Макс Мартин. На мой взгляд, он самый сильный и самый результативный продюсер всех времен и народов. Он хитмейкер, число его песен, которые занимали первое место в рейтинге Billboard, уступает только Beatles. Может, он уже и их переплюнул», - отметил Корсаков.
Он также рассказал, что английский музыкальный продюсер и музыкант Jon Hopkins будет бороться за «Грэмми» вместе с проектом Корсакова с Øneheart (Дмитрий Волынкин) и Antent (Александр Маслов).
Еще могу выделить американского музыканта Teddy Swims. Он у многих, наверное, уже на слуху. Он идет в номинации «Лучший новый исполнитель». Он – обладатель блюзового голоса с расщипом. Раньше чем-то похожим была исландская рок-группа Kaleo с потрясающим надрывным вокалом. Очень хороший альбом у Twenty One Pilots. Они номинируются с синглом Overcompensate на «Лучшую песню года». Еще хочу сказать об электронщике Jon Hopkins. В этом году он участвует в той же номинации, что и мы с Øneheart и Antent. Его альбом Ritual очень сильный, непростой для прослушивания, но ознакомиться с ним стоит. Отдельно хочу отметить работу американского электронного продюсера ZEDD (Андрея Заславского). В его альбоме Telos есть очень достойные, проработанные треки. Может, он не получит «Грэмми» в этом году, но в плане музыкальности и саунддизайна мне несколько его треков очень понравились», - отметил композитор.
Ранее член жюри премии «Грэмми», гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко рассказал «Радиоточке НСН», что профессиональному члену жюри премий будет достаточно 15 секунд прослушивания трека для того, чтобы определить, выдающаяся ли перед ним композиция.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 и 2025 годы
- Тарпищев предложил назначить Дегтярева главой Олимпийского комитета России
- Семь вагонов сошли с рельсов во Владимирской области
- Бывшего топ-менеджера «ФК Открытие» заочно арестовали по делу о растрате
- Россельхознадзор ограничил ввоз ряда сельхозпродуктов из Казахстана
- «Газпром» сообщил о рекордном объеме оперативного резерва газа в ПХГ к зиме
- В Израиле подтвердили ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара
- В России завершился доклинический этап создания нового лекарства от болезни Альцгеймера
- В Амурской области сдетонировали фейерверки в фуре после аварии
- Картину Эда Рушея выставят на аукцион за $50 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru