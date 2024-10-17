«Coldplay, Teddy Swims и Charli XCX»: Член жюри «Грэмми» о ярких номинантах на премию

Он также рассказал, что английский музыкальный продюсер и музыкант Jon Hopkins будет бороться за «Грэмми» вместе с проектом Корсакова с Øneheart (Дмитрий Волынкин) и Antent (Александр Маслов).

Еще могу выделить американского музыканта Teddy Swims. Он у многих, наверное, уже на слуху. Он идет в номинации «Лучший новый исполнитель». Он – обладатель блюзового голоса с расщипом. Раньше чем-то похожим была исландская рок-группа Kaleo с потрясающим надрывным вокалом. Очень хороший альбом у Twenty One Pilots. Они номинируются с синглом Overcompensate на «Лучшую песню года». Еще хочу сказать об электронщике Jon Hopkins. В этом году он участвует в той же номинации, что и мы с Øneheart и Antent. Его альбом Ritual очень сильный, непростой для прослушивания, но ознакомиться с ним стоит. Отдельно хочу отметить работу американского электронного продюсера ZEDD (Андрея Заславского). В его альбоме Telos есть очень достойные, проработанные треки. Может, он не получит «Грэмми» в этом году, но в плане музыкальности и саунддизайна мне несколько его треков очень понравились», - отметил композитор.

Ранее член жюри премии «Грэмми», гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко рассказал «Радиоточке НСН», что профессиональному члену жюри премий будет достаточно 15 секунд прослушивания трека для того, чтобы определить, выдающаяся ли перед ним композиция.

