«Во-первых, все зависит от того, есть ли эти слоты в «Лужниках». Во-вторых, откуда эта информация о переносе в другой город? Сейчас вокруг этого очень много хайпа, говорить могут что угодно. Перенос в другие города невозможен. Это невозможно и технически, и материально», - сказал он.

Также Зубицкий подчеркнул, что любое завершение этой странной истории выйдет боком концертной индустрии в целом.

«Официальной информации о проведении концерта нет. Площадка говорит, что договор не подписан, на этом пока все. Полная неразбериха, мы не знаем, что будет дальше. Знаю, что некоторые люди начинают сдавать билеты, СМИ пишут, что билеты не принимают, люди жалуются в разные инстанции и так далее. Конечно, вся эта ситуация плохо влияет на концертный бизнес. Когда это все пройдет – хорошо или плохо – зрители будут не доверять организаторам. Эта ситуация очень плохая, недоверие будет очень большое. Любая отмена по непонятной причине – это всегда плохо. Перенос – это одно, а эта ситуация – другое, учитывая, что вокруг этого концерта очень много всякого хайпа, слухов. Никогда в жизни такого не было», - подытожил собеседник НСН.

В Москве есть подходящий стадион «Лужники», а других вариантов проведения концерта американского рэпера Канье Уэста в столице нет, рассказал НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

