Перенос концерт Канье Уэста из Петербурга в Москву сочли невозможным
Владимир Зубицкий заявил НСН, что неразбериха с концертом Канье Уэста подорвет доверие к организаторам концертов во всей индустрии.
Сообщения о переносе концерта Канье Уэста в Москву или куда-то еще – это хайп и слухи, на практике это технически невозможно, рассказал НСН промоутер Владимир Зубицкий.
Из Telegram-канала концертного агентства Say Agency, анонсировавшего октябрьские концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге, исчезли посты со скриншотами переговоров с «Газпром-ареной», а также видеосообщения генерального директора Анны Субчевой, которая утверждала, что выступление состоится. Одновременно с этим «Известия» сообщили, что команда артиста рассматривает перенос концерта в Москву.
При попытке выяснить подробности у гендиректора Say Agency Анны Субчевой, та заявила журналистам, что «Национальная служба новостей» находится у нее в чёрном списке. Зубицкий назвал перенос концерта в другой город «невозможным».
«Во-первых, все зависит от того, есть ли эти слоты в «Лужниках». Во-вторых, откуда эта информация о переносе в другой город? Сейчас вокруг этого очень много хайпа, говорить могут что угодно. Перенос в другие города невозможен. Это невозможно и технически, и материально», - сказал он.
Также Зубицкий подчеркнул, что любое завершение этой странной истории выйдет боком концертной индустрии в целом.
«Официальной информации о проведении концерта нет. Площадка говорит, что договор не подписан, на этом пока все. Полная неразбериха, мы не знаем, что будет дальше. Знаю, что некоторые люди начинают сдавать билеты, СМИ пишут, что билеты не принимают, люди жалуются в разные инстанции и так далее. Конечно, вся эта ситуация плохо влияет на концертный бизнес. Когда это все пройдет – хорошо или плохо – зрители будут не доверять организаторам. Эта ситуация очень плохая, недоверие будет очень большое. Любая отмена по непонятной причине – это всегда плохо. Перенос – это одно, а эта ситуация – другое, учитывая, что вокруг этого концерта очень много всякого хайпа, слухов. Никогда в жизни такого не было», - подытожил собеседник НСН.
В Москве есть подходящий стадион «Лужники», а других вариантов проведения концерта американского рэпера Канье Уэста в столице нет, рассказал НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Услуги таксистов-«зазывал» запретили в Москве
- Без Хагги Вагги и вампиров: Какими будут российские игрушки по ГОСТу
- Перенос концерт Канье Уэста из Петербурга в Москву сочли невозможным
- Дмитриев заявил о планах провести бизнес-форум России, Германии и США
- Такое не повторить: Зачем Польша замахнулась на аналог Starlink
- Историка Евгения Понасенкова исключили из реестра иноагентов
- «Убьет нас раньше метана»: Чем опасно таяние вечной мерзлоты
- Распад ОПЕК назвали катастрофическим сценарием для всего мира
- Климатолог назвал Антарктиду «спасательным кругом» человечества
- Экономисты не ждут понижения ключевой ставки до конца года