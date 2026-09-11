Услуги таксистов-«зазывал» запретили в Москве
Услуги таксистов-«зазывал» запретили в Москве. Об этом сообщается в канале столичного департамента транспорта в мессенджере «Макс».
Отмечается, что запрет действует на территории московских аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов. Необходимые поправки в КоАП столицы будут внесены в ближайшее время.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что с инициативой о запрете выступила Мосгордума.
«Департамент транспорта Москвы поддержал предложение... о запрете водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов, ж/д и автовокзалов», - отметил он.
Ранее в Минтрансе заявили, что в России будут повышать доступность такси для семей с детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Суд приостановил работу ресторана рэпера Басты на Сретенке
- Репродуктолог раскрыла, как работает программа ЭКО по ОМС
- Россиянам объяснили решение Центробанка по ключевой ставке
- А нас кто обеспечит? В авиаотрасли удивились планам поставок Ил-114 Индии
- В России назвали цели для «Орешника» на Украине
- Путин заявил, что не понимает, почему «Большую семерку» называют «большой»
- Россиянам назвали три самые смертоносные повседневные привычки
- В Госдуме заявили, что Украина приближается к новому удару «Орешником»
- В России объяснили рост числа случаев нападения медведей на людей
- Услуги таксистов-«зазывал» запретили в Москве