Услуги таксистов-«зазывал» запретили в Москве

Отмечается, что запрет действует на территории московских аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов. Необходимые поправки в КоАП столицы будут внесены в ближайшее время.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что с инициативой о запрете выступила Мосгордума.

«Департамент транспорта Москвы поддержал предложение... о запрете водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов, ж/д и автовокзалов», - отметил он.

Ранее в Минтрансе заявили, что в России будут повышать доступность такси для семей с детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».