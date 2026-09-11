Без Хагги Вагги и вампиров: Какими будут российские игрушки по ГОСТу
Психически здоровые родители не станут покупать детям монстров, заявила НСН Ирина Волынец.
Государство — гарант безопасности детей, поэтому монстров и чудовищ нельзя продавать в качестве игрушек, хотя адекватные папы и мамы и так это знают, рассказала НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Правильные игрушки, разработанные отечественными производителями на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, должны попадать в детские сады, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев на заседании организационного комитета Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Он отметил, что речь идет не только о соблюдении требований безопасности и качества изделий, но и о психолого-педагогическом характере этой работы. Его слова приводит ТАСС. Волынец оценила эту позицию.
«Вредных игрушек, которые могут содержать какие-то химические компоненты, опасные для ребенка, не могут быть ни в семьях, ни в детских садах. Государство здесь — гарант безопасности. А что касается духовно-нравственных вопросов, то каждый штрих не пропишешь, но есть ориентир на указ президента РФ №809. Ясно, что нельзя продавать всяких монстров, игрушки-вампиры, Хагги Вагги, чудовища с двумя-тремя головами. Здесь поможет ГОСТ, как в советское время, чтобы он был максимально подробно составлен. Понятно, что психически здоровые родители и так их не купят, но все это должно быть под запретом. Дети смотрят вредный контент, который пропагандирует ценности недружественных стран. Поэтому нужен контроль на всем уровне мировосприятия детей», — отметила она.
Ранее Волынец назвала НСН главную проблему детей в России.
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