Государство — гарант безопасности детей, поэтому монстров и чудовищ нельзя продавать в качестве игрушек, хотя адекватные папы и мамы и так это знают, рассказала НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.



Правильные игрушки, разработанные отечественными производителями на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, должны попадать в детские сады, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев на заседании организационного комитета Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Он отметил, что речь идет не только о соблюдении требований безопасности и качества изделий, но и о психолого-педагогическом характере этой работы. Его слова приводит ТАСС. Волынец оценила эту позицию.