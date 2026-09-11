Дмитриев заявил о планах провести бизнес-форум России, Германии и США
Россия планирует провести совместный бизнес-форум с участием представителей Германии и США. Как пишет RT, об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
По его словам, что проведение мероприятия обсуждалось с партией «Альтернатива для Германии», а Американская торговая палата поддержала участие в нём американского бизнеса.
«Мы понимаем, что это абсолютно, мы это будем делать», — подчеркнул он.
Ранее Дмитриев заявил, что диалог Москвы и Вашингтона продолжается вопреки попыткам его сорвать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Без Хагги Вагги и вампиров: Какими должны быть российские игрушки по ГОСТу
- Перенос концерт Канье Уэста из Петербурга в Москву сочли невозможным
- Дмитриев заявил о планах провести бизнес-форум России, Германии и США
- Такое не повторить: Зачем Польша замахнулась на аналог Starlink
- Историка Евгения Понасенкова исключили из реестра иноагентов
- «Убьет нас раньше метана»: Чем опасно таяние вечной мерзлоты
- Распад ОПЕК назвали катастрофическим сценарием для всего мира
- Климатолог назвал Антарктиду «спасательным кругом» человечества
- Экономисты не ждут понижения ключевой ставки до конца года
- Набиуллина назвала незначительным влияние атак ВСУ на логистические объекты