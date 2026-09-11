Дмитриев заявил о планах провести бизнес-форум России, Германии и США

По его словам, что проведение мероприятия обсуждалось с партией «Альтернатива для Германии», а Американская торговая палата поддержала участие в нём американского бизнеса.

«Мы понимаем, что это абсолютно, мы это будем делать», — подчеркнул он.

Ранее Дмитриев заявил, что диалог Москвы и Вашингтона продолжается вопреки попыткам его сорвать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».