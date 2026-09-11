В России объяснили рост числа случаев нападения медведей на людей
Рост в России числа случаев нападения медведей на людей связан с неурожаем ягод в сибирской тайге. Об этом «Ленте.ру» заявил организатор экотуров Павел Ситников.
Он указал, что если медведю нечего есть в дикой природе, то «тогда он действительно может где-то и напасть».
Натуралист также отметил, что зверь, как правило нападает на одинокого человека.
«На двоих вряд ли, а на группу никогда не нападает», - сказал Ситников, добавив, что в случае встречи с медведем никогда нельзя бежать.
Ранее вход в нацпарк «Красноярские Столбы» временно закрыли в связи с угрозой выхода медведей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Медведев в третий раз опроверг планы о новой мобилизации в России
- Лукашенко заявил, что его младший сын служит в армии
- Суд приостановил работу ресторана рэпера Басты на Сретенке
- Репродуктолог раскрыла, как работает программа ЭКО по ОМС
- Россиянам объяснили решение Центробанка по ключевой ставке
- А нас кто обеспечит? В авиаотрасли удивились планам поставок Ил-114 Индии
- В России назвали цели для «Орешника» на Украине
- Путин заявил, что не понимает, почему «Большую семерку» называют «большой»
- Россиянам назвали три самые смертоносные повседневные привычки
- В Госдуме заявили, что Украина приближается к новому удару «Орешником»