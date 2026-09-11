В России объяснили рост числа случаев нападения медведей на людей

Он указал, что если медведю нечего есть в дикой природе, то «тогда он действительно может где-то и напасть».

Натуралист также отметил, что зверь, как правило нападает на одинокого человека.

«На двоих вряд ли, а на группу никогда не нападает», - сказал Ситников, добавив, что в случае встречи с медведем никогда нельзя бежать.

Ранее вход в нацпарк «Красноярские Столбы» временно закрыли в связи с угрозой выхода медведей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

