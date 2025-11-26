В Новосибирске завели уголовное дело после стрельбы в баре

Стрельба произошла в одном из баров Новосибирска, возбуждено уголовное дело. Об этом заявили в пресс-службе управления МВД по региону.

Ранее местные СМИ сообщили, что неизвестные открыли стрельбу по посетителям в заведении «Небар». Отмечалось, что три человека получили тяжелые ранения. По предварительным данным, ЧП предшествовала потасовка двух компаний мужчин.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)», - отметили в МВД.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Между тем в Когалыме 67-летний мужчина открыл стрельбу на станции техобслуживания после скандала из-за ремонта двигателя, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоСтрельбаНовосибирск

Горячие новости

Все новости

партнеры