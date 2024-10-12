Басков рассказал, как появилось «Криминальное чтиво» с Серегой

Николай Басков рассказал корреспонденту НСН, что это он предложил рэперу Сереге записать дуэт.

Народный артист России Николай Басков рассказал корреспонденту НСН о том, как появился дуэт с рэпером Серегой (Сергей Пархоменко).

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Совместный трек Баскова и Сереги под названием «Криминальное чтиво» был представлен на музыкальных площадках 27 сентября.

«Я всегда был поклонником Сереги, особенно в те молодые годы, когда он разрывал по полной программе. Как-то мне мой товарищ сказал, что Серега хочет со мной познакомиться и показать материал для меня. Мне было безумно приятно встретиться с ним. Я тогда его спросил, почему материал для меня и предложил сделать что-то вместе. Он и согласился», - сказал артист на Дне рождения МУЗ-ТВ в Кремле.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов предположил, что Басков мог бы заменить певца Филиппа Киркорова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Николая Баскова
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