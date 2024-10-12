«Абсолютно новые песни!»: Солистка REFLEX анонсировала новый альбом
12 октября 202422:21
Светлана Ключкина
Александра Веснина
Солистка группы REFLEX Ирина Нельсон заявила НСН, что коллектив готовит новый альбом с абсолютно новыми композициями.
Для молодых музыкантов сейчас есть очень много возможностей, однако у них еще неокрепшая психика, сказала в беседе с корреспондентом НСН солистка группы REFLEX Ирина Нельсон.
«Сейчас очень много возможностей, очень много различных ресурсов, когда песня выскакивает куда-то и становится хитом. У молодых артистов психика-то неокрепшая... Мы шли к своей звездности очень долго, большим кропотливым трудом. Мы постоянно находимся в творческом процессе. Наши песни пережили испытание временем, что самое главное», - отметила певица.
Нельсон также анонсировала новый альбом коллектива. По ее словам, в пластинку войдут абсолютно новые песни.
«Нам в следующем году 25 лет. Сейчас на наши концерты приходят дети поклонников из 2000-х годов. Мы сейчас готовим новый альбом. Он выйдет очень скоро. Там будут абсолютно новые песни«, - сказала артистка на Дне рождения МУЗ-ТВ в Кремле.
Ранее Народный артист России Николай Басков рассказал корреспонденту НСН о том, как появился дуэт с рэпером Серегой (Сергей Пархоменко).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru