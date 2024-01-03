«Сойдет за юмор»: Лоза назвал непонятными песни Баскова, Билана и Долиной

Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал композиции участников «Песни года».

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Музыкант признался, что изучение текстов песен популярных исполнителей стало его новогодним развлечением. Лоза не исключил, что артисты не понимают смысла собственных композиций.

«Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдет за юмор», - написал композитор на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит запрещенной и признанной в России экстремистской компании Meta).

В пример музыкант привел выдержки из текстов песен Николая Баскова, Дмитрия Билана и Ларисы Долиной.

Как сообщила газета «Московский комсомолец», выступление телеведущей Леры Кудрявцевой с композицией «Дамы за 30» на «Песне года» убрали из эфира. По информации издания, это не связано со скандальной «голой вечеринкой» в клубе «Мутабор», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Мамонтов
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