«Сойдет за юмор»: Лоза назвал непонятными песни Баскова, Билана и Долиной

Музыкант признался, что изучение текстов песен популярных исполнителей стало его новогодним развлечением. Лоза не исключил, что артисты не понимают смысла собственных композиций.

«Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдет за юмор», - написал композитор на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит запрещенной и признанной в России экстремистской компании Meta).

В пример музыкант привел выдержки из текстов песен Николая Баскова, Дмитрия Билана и Ларисы Долиной.

Как сообщила газета «Московский комсомолец», выступление телеведущей Леры Кудрявцевой с композицией «Дамы за 30» на «Песне года» убрали из эфира. По информации издания, это не связано со скандальной «голой вечеринкой» в клубе «Мутабор», передает «Радиоточка НСН».

