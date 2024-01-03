«Сойдет за юмор»: Лоза назвал непонятными песни Баскова, Билана и Долиной
Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал композиции участников «Песни года».
Музыкант признался, что изучение текстов песен популярных исполнителей стало его новогодним развлечением. Лоза не исключил, что артисты не понимают смысла собственных композиций.
«Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдет за юмор», - написал композитор на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит запрещенной и признанной в России экстремистской компании Meta).
В пример музыкант привел выдержки из текстов песен Николая Баскова, Дмитрия Билана и Ларисы Долиной.
Как сообщила газета «Московский комсомолец», выступление телеведущей Леры Кудрявцевой с композицией «Дамы за 30» на «Песне года» убрали из эфира. По информации издания, это не связано со скандальной «голой вечеринкой» в клубе «Мутабор», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru