Группа Anacondaz назвала своего кандидата на «Евровидение»

Тема «Евровидения» активно обсуждается в СМИ после заявления его комментатора Грэма Нортона о формате проведения шоу. По его словам, в этом году в Роттердаме фестиваль пройдет в своем обычном формате, несмотря на пандемию коронавируса.

Фронтмен группы Anacondaz Ортём (Артем Хорев) в интервью НСН назвал «Евровидение» не интересным и бессмысленным проектом.

«Я, конечно, далек от такой музыки, и, может быть, огромному количеству людей интересно, какие же номера представят артисты из различных стран. Или, может быть, кто-то откроет для себя какую-то интересную группу из Исландии или из Молдавии, но во времена стриминга и Youtube и прочего, по-моему для людей младше 50 лет это («Евровидение» - прим. НСН) уже вообще не актуально», - сказал Ортём.