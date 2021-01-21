Группа Anacondaz назвала своего кандидата на «Евровидение»
Anacondaz рассказали НСН о единственном достойном кандидате из «подвала»
Тема «Евровидения» активно обсуждается в СМИ после заявления его комментатора Грэма Нортона о формате проведения шоу. По его словам, в этом году в Роттердаме фестиваль пройдет в своем обычном формате, несмотря на пандемию коронавируса.
Фронтмен группы Anacondaz Ортём (Артем Хорев) в интервью НСН назвал «Евровидение» не интересным и бессмысленным проектом.
«Я, конечно, далек от такой музыки, и, может быть, огромному количеству людей интересно, какие же номера представят артисты из различных стран. Или, может быть, кто-то откроет для себя какую-то интересную группу из Исландии или из Молдавии, но во времена стриминга и Youtube и прочего, по-моему для людей младше 50 лет это («Евровидение» - прим. НСН) уже вообще не актуально», - сказал Ортём.
Также артист высказал свое мнение, кто же может представить Россию на конкурсе.
«Единственная достойная и заслуживающая того группа, которая могла бы поехать – это Little Big. Прекрасный пример, как условно из подвала можно дорасти до представления России на международном музыкальном фестивале. Это очень круто, наверно. Это отличная строчка в портфолио, может быть. Little Big завоюют свою мировую славу и без «Евровидения», - заключил фронтмен группы Anacondaz.
В прошлом году на «Евровидение» от России должна была поехать группа Little Big с песней «Uno». Но выступление не состоялась, конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса.
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