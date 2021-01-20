«Может крякнуть на английском?» Лоза высмеял Моргенштерна на «Евровидении»

Певец Юрий Лоза в интервью НСН заявил, что рэпер и блогер Моргенштерн мог бы поехать на «Евровидение» от России только в том случае, если сможет виртуозно «пропукать» полонез Огинского.

«Что он делает вообще в жизни, Моргенштерн? Я знаю, что он умеет пукать в микрофон. Это классно! Как номер вполне пойдет. Мне однажды предложили прокомментировать ролик, где он (Моргенштерн, прим. НСН) пукает в микрофон. Я отказался, так как комментировать тут особо нечего. Нет, если бы он виртуозно пропукал полонез Огинского, тогда было бы, о чем говорить. А вдруг он умеет пропукать полонез Огинского?! Тогда можно отправлять его на "Евровидение"», - в шутку сказал артист.

Говоря о «Евровидение» в целом, певец частично поддержал точку зрения музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Оба они считают, что песен на конкурсе уже давно нет.

«Кто вам сказал, что это песенный конкурс? Они врут вам, просто нагло. Там нет никаких песен», - заявил НСН Лоза.

По его мнению, «Евровидение» - это «английский междусобойчик». «Когда ABBA пробила возможность петь на английском языке, все стали выступать на английском. Моргенштерн умеет что-то "крякнуть" на английском?», - задался вопросом певец.

Кандидатуру Моргенштерна в качестве примера кандидата от России на «Евровидение 2021» в одном из интервью предложил продюсер Иосиф Пригожин. Сегодня Моргенштерн в Instagram выразил свою готовность поехать на конкурс. Его поддержал шоумен, рэпер и бизнесмен Тимати.

В этом году «Евровидение» пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая в формате офлайн, как и во все прошлые годы. Напомним, в 2020 песенный конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса. Россию тогда должна была представлять группа Little Big с песней «Uno».

