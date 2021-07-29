Возвращение «Ромашек»! Критиков вдохновил новый альбом Земфиры «Ах»

В Instagram Земфиры накануне появилась лаконичная публикация: «Земфира – Ах (2021). ЕP доступен на всех платформах». В мини-альбом вошли четыре композиции: «Ах», давшая название всему релизу, «Почта», «Мелодрама» и «Гудбай». Его обложка — «полароидный» кадр авторства Ренаты Литвиновой, на котором Земфира и ее соавтор, гитарист и клавишник Дмитрий Емельянов, сидят на улице на скамейке.

«Она записала альбом, который всем нужен сейчас. Этот альбом обращен ко всем, и это то настроение, которого сейчас не хватает всем. Помимо того, что это некая прохлада по отношению к жаре, это еще и легкость, оптимизм и вера в то, что даже после расставания наступает новая жизнь. Можно с долей условности назвать в числе качеств этого альбома также доступность и простоту, хотя там не все так просто, иначе бы она не привлекала к мастерингу больших западных специалистов по звуку. Люди менее талантливые просто не могут такое сделать. Я даже не знаю, кто из артистов мог бы сейчас спеть: «Господи, какая красота» так искренне, чтобы все поверили. А она смогла», - сказал Барабанов.

При этом он отметил, сравнивая «Ах» с предыдущим альбомом певицы «Бордерлайн», что прошли те времена, когда можно было предугадывать творческий маршрут Земфиры.

«Земфира давно не дает поводов для ожиданий – она либо молчит, либо выпускает сразу скопом новый материал, который действительно непредсказуем, либо выпускает саундтрек к фильму, и это в основном какие-то инструментальные композиции. Как вы помните, вышел еще альбом «Северный ветер», где используется чужой вокал. Прошли времена, когда можно было хотя бы попробовать предсказать, что она сделает следующее. Надо ей просто сказать спасибо, что она это делает», - добавил Барабанов.

Со своей стороны, Денис Ступников указал на парадокс в нынешнем творчестве Земфиры.

«У меня сложилось парадоксальное впечатление, что, когда Земфира хочет кого-то удивить, у нее это не получается, а когда она такой цели не ставит, все складывается наилучшим образом. Когда вышел альбом «Бордерлайн», она явно на него делала ставку. Тогда не только была грамотно придумана промо-компания, которая шла «подковерно» и тем сильнее была интрига, поклонники чувствовали, что что-то намечается и наклевывается. А когда оно появилось, было впечатление, что гора родила мышь. Это произошло то ли от серьезного ожидания, которое немного не оправдалось, то ли от того, что Земфира перемудрила со звуком, задействовав огромное количество музыкантов. Было ощущение, что это «мертворожденный альбом», хотя, возможно, оно превратное. А вот сейчас такое ощущение, что Земфира выпустила этот альбом спонтанно. Мне кажется, что запись этих четырех песен шла в сжатые сроки, и не было такой серьезной селекции инструментальных партий и большого количества задействованных музыкантов. Недаром альбом оформлен такой открыточкой, моментальной винтажной фотографией, - дескать, захотели, быстренько сделали и поделились», - считает музыкальный критик.

Ступников также предрек «Ах» такой же успех, какой был у раннего сингла Земфиры «До свидания...» .