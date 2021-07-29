Земфира неожиданно выпустила новый мини-альбом «Ах»
29 июля 202112:18
Новый мини-альбом Земфиры «Ах» появился почти на всех цифровых площадках, сообщает РИА Новости.
В трек-лист вошли только четыре песни: «Ах», «Почта», «Мелодрама» и «Гудбай», в которых поётся «о любви, отношениях, расставании и памятных моментах».
Это уже третий альбом Земфиры в 2021 году. В феврале вышел первый с 2013 года лонгплей альбом «Бордерлайн», сообщает RT. Затем певица представила саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru