Земфира неожиданно выпустила новый мини-альбом «Ах»

Новый мини-альбом Земфиры «Ах» появился почти на всех цифровых площадках, сообщает РИА Новости.

В трек-лист вошли только четыре песни: «Ах», «Почта», «Мелодрама» и «Гудбай», в которых поётся «о любви, отношениях, расставании и памятных моментах».

Это уже третий альбом Земфиры в 2021 году. В феврале вышел первый с 2013 года лонгплей альбом «Бордерлайн», сообщает RT. Затем певица представила саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер».

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ФОТО: РИА Новости/Евгения Новоженина
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