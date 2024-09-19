«Джазовый концерт!»: Алсу выступит с симфоническим оркестром в Москве

Также она отметила, что на Новый год планирует уделить внимание семейным ценностям и подаркам для детей.

«Раньше, когда они были помладше, они старались на Новый год сделать что-то своими руками — нарисовать картину, выучить стихотворение или сыграть что-то на пианино. Сейчас, когда они повзрослели, им интересны уже женские штучки: косметика, сумочки, бижутерия. Вот недавно подруга поздравила меня с 18-летием дочери, и я пошутила, что теперь мы на одном уровне по возрасту», — поделилась артистка на мероприятии Русского радио.



Ранее Филипп Киркоров в разговоре с НСН анонсировал съемки фильма о себе в 2025 году.