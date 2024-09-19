«Джазовый концерт!»: Алсу выступит с симфоническим оркестром в Москве
Певица Алсу призналась НСН, что намерена вернуться к джазу и вскоре даст концерт с симфоническим оркестром.
Певица Алсу заявила НСН, что намерена дать в Москве джазовый концерт с симфоническим оркестром.
«В творческом плане я всегда в поиске. У меня есть целый джазовый альбом, кстати. Мои старые хиты я переосмысляю, пробую себя в разных жанрах и направлениях. У меня скоро будет концерт с симфоническим оркестром в Доме музыки. Записываю постоянно что-то новое — занимаюсь новыми дуэтами и коллаборациями», — рассказала Алсу.
Также она отметила, что на Новый год планирует уделить внимание семейным ценностям и подаркам для детей.
«Раньше, когда они были помладше, они старались на Новый год сделать что-то своими руками — нарисовать картину, выучить стихотворение или сыграть что-то на пианино. Сейчас, когда они повзрослели, им интересны уже женские штучки: косметика, сумочки, бижутерия. Вот недавно подруга поздравила меня с 18-летием дочери, и я пошутила, что теперь мы на одном уровне по возрасту», — поделилась артистка на мероприятии Русского радио.
Ранее Филипп Киркоров в разговоре с НСН анонсировал съемки фильма о себе в 2025 году.
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