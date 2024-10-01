«Престижный новый импульс»: Бутман объяснил возросшую любовь россиян к джазу
В России стало престижно посещать светские мероприятия и концерты, люди все больше любят джаз, а помогает в этом интернет, сказал НСН Игорь Бутман.
Джаз набирает популярность в России благодаря плодотворной работе артистов, ходить на светские мероприятия и концерты стало престижно, что не может не радовать, рассказал НСН джазмен, народный артист России Игорь Бутман.
Ко Дню российского джаза и Международному дню музыки, которые отмечаются 1 октября, Яндекс Музыка и Фонд Игоря Бутмана провели исследование целевой аудитории джазовой музыки. Согласно данным аналитиков, в 2024 году среднемесячное количество слушателей джаза в сервисе выросло на 48% в по сравнению с прошлым годом. Бутман отметил, что все большее количество людей открывают для себя прекрасный мир джаза.
«Все связано с нашей плодотворной деятельностью: играем концерты, ездим, с нами выступают такие великолепные артисты из разных жанров, как Хибла Герзмава, Лариса Долина, Олег Аккуратов, Фантине. Все эти люди дают новый импульс. Эта музыка развивается благодаря всем хорошим музыкантам, молодежи, которая пришла в джаз. Сейчас проходит много фестивалей, есть поддержка президентского фонда - все это идет на благо, люди открывают для себя это замечательное искусство», - сказал собеседник НСН.
По его словам, сеть Интернет помогает популяризировать джаз в России.
«Интернет вообще хорош для всего. То, что там распространяется джаз, - прекрасно. Есть разные виды использования интернета – как в хорошем, так и в плохом варианте. Наши варианты - хорошие. И это важно, потому что молодежь (и не только) сейчас в интернете, в телефоне. Они смотрят что-то, в соцсетях оценивают все. Приятно, что людям сейчас нравится ходить по светскими мероприятиями, это становится престижно. Людям нравятся концерты, им нравится джаз, нравится то, что делают такие великие мастера, как Юрий Башмет, Владимир Спиваков, музыканты различных видов других искусств», - отметил артист.
Ранее стало известно, что Бутман вошел в состав жюри ежегодной музыкальной премии «Все цвета джаза», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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