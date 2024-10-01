«Престижный новый импульс»: Бутман объяснил возросшую любовь россиян к джазу

Ко Дню российского джаза и Международному дню музыки, которые отмечаются 1 октября, Яндекс Музыка и Фонд Игоря Бутмана провели исследование целевой аудитории джазовой музыки. Согласно данным аналитиков, в 2024 году среднемесячное количество слушателей джаза в сервисе выросло на 48% в по сравнению с прошлым годом. Бутман отметил, что все большее количество людей открывают для себя прекрасный мир джаза.



«Все связано с нашей плодотворной деятельностью: играем концерты, ездим, с нами выступают такие великолепные артисты из разных жанров, как Хибла Герзмава, Лариса Долина, Олег Аккуратов, Фантине. Все эти люди дают новый импульс. Эта музыка развивается благодаря всем хорошим музыкантам, молодежи, которая пришла в джаз. Сейчас проходит много фестивалей, есть поддержка президентского фонда - все это идет на благо, люди открывают для себя это замечательное искусство», - сказал собеседник НСН.