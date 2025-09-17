«Я из Петербурга, поэтому мой уровень музыкальной культуры гораздо выше, чем «Сектор Газа». С другой стороны, я понимаю, что это музыка эпохи. Не надо запрещать Хоя. Мне он не нравится, но это та эпоха, она такая, какая есть. Это музыка той эпохи. Запрет – это перебор. Пошлые «поющие трусы» гораздо более вредны, чем «Сектор Газа». Я думаю, что все миллениалы, жившие в 90-х, не поймут, скажут, что трогать не надо», - рассказал он.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выдвинул инициативу о запрете коллектива «Воровайки» в ближайшее время, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

