«Музыка эпохи!»: Милонов назвал перебором наезд Останиной на «Сектор Газа»

Виталий Милонов в эфире НСН признался, что ему не нравится Юрий Хой, но запрещать его музыку нельзя. 

Группа «Сектор Газа» отражает эпоху 90-х, запрещать музыку того времени – это перебор, заявил НСН депутат Госдумы Виталий Милонов.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Останина ранее заявила, что лично займется вопросом удаления песен Юрия Хоя со всех площадок, передает «Абзац». Милонов уверен, что предложение Останиной на найдет поддержки.

«Воровайки» поблагодарили Бородина за идею запретить группу в России

«Я из Петербурга, поэтому мой уровень музыкальной культуры гораздо выше, чем «Сектор Газа». С другой стороны, я понимаю, что это музыка эпохи. Не надо запрещать Хоя. Мне он не нравится, но это та эпоха, она такая, какая есть. Это музыка той эпохи. Запрет – это перебор. Пошлые «поющие трусы» гораздо более вредны, чем «Сектор Газа». Я думаю, что все миллениалы, жившие в 90-х, не поймут, скажут, что трогать не надо», - рассказал он.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выдвинул инициативу о запрете коллектива «Воровайки» в ближайшее время, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Сергей Ермохин / ТАСС
ТЕГИ:Сектор ГазаГосдума

