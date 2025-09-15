В РПЦ назвали песни Высоцкого богоугодной музыкой

«Совершенно не обязательно [богоугодной] должна быть классика: например, у того же Высоцкого есть цикл героических оптимистических произведений под гитару, а вовсе не под оркестр», – указал он.

Священник указал, что в разных жанрах музыки можно встретить и воодушевляющее произведение, и ввергающее в тоску. Отмечается, что церковь не запрещает верующим слушать разные направления и выбирать именно то, что нравится.

Ранее в РПЦ призвали кидать яйца в плохих артистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

