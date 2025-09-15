В РПЦ назвали песни Высоцкого богоугодной музыкой
К музыке, одобряемой в христианстве, в целом можно отнести произведения, которые несут свет человеку, сообщает Telegram-канал «Абзац» со ссылкой на настоятеля храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерея Александра Ильяшенко.
«Совершенно не обязательно [богоугодной] должна быть классика: например, у того же Высоцкого есть цикл героических оптимистических произведений под гитару, а вовсе не под оркестр», – указал он.
Священник указал, что в разных жанрах музыки можно встретить и воодушевляющее произведение, и ввергающее в тоску. Отмечается, что церковь не запрещает верующим слушать разные направления и выбирать именно то, что нравится.
Ранее в РПЦ призвали кидать яйца в плохих артистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
