Созданная при помощи нейросетей экранизация песни «Дьявольская месса» стала удивительной и волшебной работой, однако скоро люди постепенно начнут отказываться от использования ИИ в творчестве, отдавая предпочтение простоте и естественности. Об этом НСН заявил лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов.

Группа «Бахыт-Компот» и лидер группы «КняZz» Андрей Князев экранизировали композицию «Дьявольская месса». Автором ролика, сгенерированного искусственным интеллектом при помощи нейросетей, стала Aurora Dreams. Степанцов признался, что это не первый опыт его сотрудничества с Aurora Dreams.

«Я и мой директор дружим в интернете с загадочной девушкой по имени Aurora Dreams, которая постит красивые картинки и ролики. Сначала она прислала короткое видео на мотив “Дьявольской мессы”. Потом, когда вышел в эфир наш дуэт с Гариком Сукачевым “Бухгалтер Иванов”, какое-то время она, видимо, работала над этой историей и опубликовала месяца три назад. А на днях прислала совершенно неожиданно для нас удивительный мультик», — сказал Степанцов.