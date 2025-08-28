«Волшебный мультик!»: Степанцов об экранизации «Дьявольской мессы»
Нейросеть может помочь музыканту в творчестве, однако необходимо обладать художественным вкусом, чтобы уметь отличать шедевры от посредственности, сказал НСН Вадим Степанцов.
Созданная при помощи нейросетей экранизация песни «Дьявольская месса» стала удивительной и волшебной работой, однако скоро люди постепенно начнут отказываться от использования ИИ в творчестве, отдавая предпочтение простоте и естественности. Об этом НСН заявил лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов.
Группа «Бахыт-Компот» и лидер группы «КняZz» Андрей Князев экранизировали композицию «Дьявольская месса». Автором ролика, сгенерированного искусственным интеллектом при помощи нейросетей, стала Aurora Dreams. Степанцов признался, что это не первый опыт его сотрудничества с Aurora Dreams.
«Я и мой директор дружим в интернете с загадочной девушкой по имени Aurora Dreams, которая постит красивые картинки и ролики. Сначала она прислала короткое видео на мотив “Дьявольской мессы”. Потом, когда вышел в эфир наш дуэт с Гариком Сукачевым “Бухгалтер Иванов”, какое-то время она, видимо, работала над этой историей и опубликовала месяца три назад. А на днях прислала совершенно неожиданно для нас удивительный мультик», — сказал Степанцов.
Собеседник НСН отметил, что при работе с нейросетями важно чувство художественного вкуса, однако заявил, что уже произошло перенасыщение искусственным интеллектом, скоро от него захотят отказаться.
«По поводу этого клипа Андрей Князев мне ответил, что здесь произошло что-то волшебное, несмотря на то, что нейросети уже надоели. Как в обычном творчестве, так и при использовании нейросетей необходимы художественный вкус, мелодическая подкованность, чтобы отличать жемчужины от шлака. Нейросеть может предложить музыкантам неожиданные мелодические решения, переходы, сбивки и так далее. Художественный вкус нужен и при создании анимационных роликов при помощи ИИ. Не думаю, что за нейросетями будущее — народ “наелся”, идет откатка. Сейчас уже есть перепроизводство, а потом все захотят чего-то простого? как ржаной хлеб, история циклична», — подытожил он.
Ранее российский музыкальный и медиаменеджер Сергей Балдин заявил, что стриминги зачастую имеют выгоду от наличия на своих площадках композиций, созданных нейросетью, поэтому не очень охотно борются с ними.
