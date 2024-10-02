«Инженеры сделают!»: Гитарист «Чайфа» предрек исчезновение музыкантов из-за ИИ

Искусственный интеллект - это математический подход к созданию музыки, что является ужасной вещью, сказал НСН Владимир Бегунов.

Искусственный интеллект может создать песню по всем современным поп-правилам, из-за чего профессия музыканта скоро будет не нужна, сказал в эфире НСН гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов.

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«Сейчас с искусственным интеллектом вообще катастрофа планируется. Думаю, что профессия музыканта скоро будет не нужна. Задал параметры, искусственный интеллект все спел, сыграл и станцевал еще. На самом деле, это ужасная картина. Я видел, что получается, когда искусственный интеллект создает песню. Закидываешь туда строчку, а он тебе выдает куплеты. Понятно, что она вполне вменяемая. По современным поп-правилам она сделана нормально, там более-менее какой-то текст, более-менее какой-то мотив, все это работает. В свое время подобное привело к тому, что инженеры начали делать музыку вместо музыкантов. Сейчас примерно то же самое будет. Чисто математический подход к созданию музыки. Это чудовищная вещь», - сказал собеседник НСН.

Ранее заслуженный артист РФ, первый зампред комитета Госдумы по культуре, певец Денис Майданов в пресс-центре НСН заявил, что искусственный интеллект может доработать клип, текст или музыку, но заменить человеческую душу у него не получится, поэтому живые музыканты и артисты всегда будут нужны.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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