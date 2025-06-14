Вокалист NAGART пообещал мощный заряд хитов на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»

Говоря о планах на лето, Старцев отметил, что отпуска у группы точно не предвидится.

«Лето - это время фестивалей, и у нас нас ожидает целый калейдоскоп мероприятий. Отпуск, к сожалению, не предвидится, но мы этому только рады! Мы находимся в предвкушении, ведь уже в начале осени выпустим новый трек. Готовьтесь к громким эмоциям и незабываемым моментам», - сказал музыкант.

Ранее оргкомитет фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» объявил хедлайнеров – группу «Ленинград» с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым и RADIO TAPOK, а также участников: группы ПилОт, F.P.G, «Крематорий», NAGART и Найка Борзова.

«НАШИ В ГОРОДЕ» – традиционный фестиваль «НАШЕго Радио» – впервые прошёл в 2002 году в Санкт-Петербурге. Во время концертов в разных городах России аудитория фестиваля составляла более 100 тысяч человек, а суммарная аудитория в крупных городах за годы существования достигает порядка полумиллиона человек.

Добраться до фестиваля можно на общественном городском транспорте от станций метро «Теплый Стан» и «Ольховая».

