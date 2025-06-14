Вокалист NAGART пообещал мощный заряд хитов на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» - великолепная возможность провести время с близкими, насладиться атмосферой и просто покайфовать, сказал НСН Александр Старцев.
Вокалист группы NAGART Александр Старцев заявил НСН, что на музыкальном фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» коллектив сыграет настоящие хиты.
Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» пройдет 26-27 июля на площадке в кинопарке «Москино». За два дня на сцене выступят 15 рок-групп, также гостям фестиваля будут доступны встречи с актерами кино и множество развлечений для всей семьи, среди которых баскетбол, аэрохоккей, дартс, надувные батуты и аквагрим. Старцев отметил, что коллектив приготовил всем гостями настоящие хиты.
«Мы собрали для вас сет настоящих хитов - так, чтобы ни у кого просто не осталось времени на отдых! С фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» надо уходить с полной душой и мощным зарядом эмоций, чтобы хотя бы на миг забыть о рутине и будних заботах. Только хиты, только яркие впечатления!» - заявил музыкант.
Старцев заявил, что участники группы придут на «НАШИ В ГОРОДЕ» со своими семьями.
«Мы идем на фестиваль семьями, ведь такие мероприятия идеально подходят для совместного отдыха. Мы останемся там на целый день, несмотря на то, что мы, музыканты, большую часть времени проводим на другой стороне сцены, в душе мы все те же рок-н-рольщики, которые обожают отрываться на фестивалях под любимые песни своих коллег. Этот фестиваль - великолепная возможность провести время с близкими, насладиться атмосферой и просто покайфовать. «Москино» - место культовое, и нам еще не доводилось там бывать, но мы слышали о нем столько интересного! Теперь появится шанс увидеть все своими глазами», - сказал собеседник НСН.
Говоря о планах на лето, Старцев отметил, что отпуска у группы точно не предвидится.
«Лето - это время фестивалей, и у нас нас ожидает целый калейдоскоп мероприятий. Отпуск, к сожалению, не предвидится, но мы этому только рады! Мы находимся в предвкушении, ведь уже в начале осени выпустим новый трек. Готовьтесь к громким эмоциям и незабываемым моментам», - сказал музыкант.
Ранее оргкомитет фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» объявил хедлайнеров – группу «Ленинград» с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым и RADIO TAPOK, а также участников: группы ПилОт, F.P.G, «Крематорий», NAGART и Найка Борзова.
«НАШИ В ГОРОДЕ» – традиционный фестиваль «НАШЕго Радио» – впервые прошёл в 2002 году в Санкт-Петербурге. Во время концертов в разных городах России аудитория фестиваля составляла более 100 тысяч человек, а суммарная аудитория в крупных городах за годы существования достигает порядка полумиллиона человек.
Добраться до фестиваля можно на общественном городском транспорте от станций метро «Теплый Стан» и «Ольховая».
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