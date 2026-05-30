Суд арестовал мужчину за подготовку к подрыву здания Минюста

Басманный районный суд арестовал Виталия Ларина по делу о попытке подрыва здания Министерства юстиции РФ, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд в Москве заблокировал сайт с инструкцией по созданию взрывчатки

Уточняется, что обвиняемого заключили под стражу до 29 июля.

В отношении Ларина возбуждено уголовное дело по ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

Ранее двух жителей Крыма задержали в регионе при подготовке теракта по заказу Главного управления разведки украинского министерства обороны. По указанию кураторов злоумышленники извлекли из тайников самодельное взрывное устройство и электродетонатор, определили четыре потенциальные цели для терактов и изучили местность. напоминает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
