Суд арестовал мужчину за подготовку к подрыву здания Минюста
Басманный районный суд арестовал Виталия Ларина по делу о попытке подрыва здания Министерства юстиции РФ, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Уточняется, что обвиняемого заключили под стражу до 29 июля.
В отношении Ларина возбуждено уголовное дело по ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).
Ранее двух жителей Крыма задержали в регионе при подготовке теракта по заказу Главного управления разведки украинского министерства обороны. По указанию кураторов злоумышленники извлекли из тайников самодельное взрывное устройство и электродетонатор, определили четыре потенциальные цели для терактов и изучили местность. напоминает «Радиоточка НСН».
